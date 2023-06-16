Экспертиза повреждённой брянской многоэтажки продолжается

Эксперты продолжают работать в повреждённой взрывом брянской многоэтажке. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, в начале июня на улице 11 лет Октября в №2 прогремел взрыв. Пострадали несколько квартир.

За десять дней специалисты должны были выяснить причину ЧП, которая привела к частичному разрушению здания. Но экспертам городского УМВД потребовалось больше времени и срок исследования продлили.

«Как и обещал, будем держать жителей города в курсе всех мероприятий, которые связаны с пострадавшими людьми и разрушенным домом», — подчеркнул вице-мэр Сергей Антошин.