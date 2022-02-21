Локотской конезавод признан лучшим в стране

А Премьера Лок стала лучшей лошадью года призовых рысистых пород старшего возраста.

На телеканале «Конный мир» в программе «Обратный отсчёт» подвели итоги 2021 года в рысистом коневодстве. Конный завод «Локотской» признали лучшим в стране коннозаводчиком и лучшим коневладельцем лошадей призовых пород.

Лошади из местных конюшен – самые быстрые в стране. Известную любителям конного спорта Премьеру Лок по итогам 2021 года жюри назвало лучшей лошадью года призовых рысистых пород старшего возраста.

Завод по разведению орловских рысаков был создан в брасовском имении Апраксиных в середине XIX века. Позже он перешёл во владение императорской семьи.