Матерей и жён военных с 8 Марта поздравил брянский губернатор. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В преддверии Международного женского дня в концертном зале «Дружба» в Брянске прошёл праздничный концерт. В зале собрались матери и вдовы погибших военнослужащих, мамы участников специальной операции. Поздравили женщин первые лица региона, представители силовых структур, духовенства и общественных организаций.

«Сегодня в этом зале присутствуют особенные женщины, матери и жены военнослужащих, отдавших свои жизни, защищая Родину. Для меня большая честь обратиться к вам со словами глубокой признательности, благодарности и поддержки. Ваши сыновья и мужья — достойные наследники поколения победителей, гордость нашей страны!

Мы гордимся вашими родными и помним всех поимённо. Для нас дело чести — сберечь и передать молодежи память о каждом воине, поддержать вас, ставших для всех нас примером любви, душевной стойкости и милосердия! Именно вы — образец патриотизма в самом высоком смысле этого слова. Спасибо вам за ваших мужчин, за то, что они оберегают самую дорогую женщину — матушку Россию!» — обратился к женщинам в зале губернатор региона Александр Богомаз.