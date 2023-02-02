На помощь пострадавшим от обстрелов брянцам выделили 97 млн рублей

На помощь жителям приграничных районов Брянской области, пострадавшим от обстрелов, выделили более 97 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области принял участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи, которое провел Президент России Владимир Путин. Там обсудили восстановление приграничных территорий.

«Произведен расчет стоимости работ по восстановлению разрушенного жилья в шести приграничных муниципальных образованиях. По пяти разрушенным домам выплачены компенсации на покупку нового жилья, по одному принято решение строить новый дом. Подрядчик в настоящее время ведет отделочные работы», – подчеркнул Александр Богомаз.

Брянский губернатор отметил, что часть хозяевам поврежденных домов получили компенсации на ремонт. Также деньги заплатили владельцам пострадавших машин.

«Из областного бюджета была оказана финансовая помощь нашим жителям на общую сумму более 97 млн рублей, из них 64 млн рублей — на приобретение жилья. Ведется работа по обеспечению безопасности жителей региона», – уточнил губернатор Александр Богомаз.