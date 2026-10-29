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Общество

Губернатор вручил награды брянцам за вклад в защиту и развитие Отечества

2026, 29 октября 08:40
Губернатор вручил награды брянцам за вклад в защиту и развитие Отечества
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Губернатор вручил награды брянцам за вклад в защиту и развитие Отечества. Об этом сообщил в пресс-службе регионального парламента. 

 

27 октября в правительстве прошло торжественное мероприятие. Губернатор Брянской области Егор Ковальчук наградил жителей за укрепление обороноспособности страны и развитие региона. Медали он вручил брянцам, внесшим весомый вклад в защиту и развитие Отечества.

«У нас живут настоящие патриоты, которые любят свою малую Родину, трудятся на благо её процветания. И все нынешние трудности делают  наш народ только сплоченнее и сильнее в борьбе с недругами. Сегодня мы говорим спасибо нашим землякам за выдающиеся заслуги и достижения в труде, за чуткость и милосердие, за активную гражданскую позицию и незаменимую общественную деятельность», — отметил на мероприятии председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

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