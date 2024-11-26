Ночью военные сбили над Брянщиной четыре беспилотника

Минувшей ночью система ПВО уничтожила над Брянской областью четыре беспилотника. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Ночью 26 ноября военнослужащие Минобороны РФ пресекли несколько атак ВСУ на Брянскую область. В небе над регионом с разницей в несколько часов заметили четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Цели уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор Александр Богомаз.