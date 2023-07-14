Подросток пострадал при обстреле Белой Березки

При обстреле поселка Белая Березка погибла женщина и пострадали три человека, в том числе 16-летний подросток. Об этом сообщил губернатор региона.

«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – уточнил Александр Богомаз.

Также загорелись три жилых дома. Оперативные службы ликвидируют последствия обстрела.