Поставку брянских барьеров «Перехватчик» обсудили с делегацией МВД Сербии

Брянск посетили заместитель начальника отдела материально-финансовых отношений Министерства внутренних дел Республики Сербия Марко Стамболия, начальник отделения жандармерии Дирекции полиции Бобан Крпович, а также сотрудник Дирекции полиции Саша Пеякович.

Представителей МВД Сербии провели по цехам предприятия-изготовителя противотаранных антитеррористических барьеров «Перехватчик» и познакомили с процессом изготовления и сборки различных модификаций. Сербы встретились с руководителем холдинга Сергеем Гореловым и провели переговоры. Они подчеркнули свою заинтересованность брянской обороной продукцией.

— Прошедшие переговоры на Брянщине в очередной раз показывают, что у России и Сербии не только партнёрские отношения, но и более глубокие – союзнические, основанные на глубоких исторических традициях. Со своей стороны брянские производители готовы всё сделать, чтобы такие связи расширялись и крепли, — отметил руководитель брянского холдинга Сергей Горелов.

По итогам переговоров сербская сторона пригласила брянских оборонщиков посетить Белград.

Барьеры «Перехватчик» продемонстрировали на Международной выставке «Армия-2000» в Москве, где получили высокую оценку от представителей Министерства обороны России, а министр обороны Сергей Шойгу вручил специальный диплом. Антитеррористические барьеры уже прошли проверку на практике – их используют в «горячих точках», в том числе на Кавказе.