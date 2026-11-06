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Здоровье

В брянской деревне Летошники появилась современная спортплощадка

2026, 06 ноября 15:38
В брянской деревне Летошники появилась современная спортплощадка
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В брянской деревне Летошники появилась современная спортплощадка. Об этом сообщили в региональной департмпенте физкульутыр и спорта. 

 

В четверг, 5 ноября, в деревне Летошники Жуковского муниципального округа прошло торжественное открытие современной многофункциональной спортивной площадки. Территорию для тренировок построили в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение Спортмастер». Участие в церемонии принял временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Андрей Фроленков.

«Развитие массового спорта — это приоритетное направление нашей деятельности. Мы должны сделать так, чтобы в шаговой доступности для каждого жителя региона была возможность бесплатно и качественно заниматься физической культурой», — подчеркнул Андрей Фроленков.

На спортплощадке для жителей установлены шведские стенки, рукоходы, турники и брусья различной высоты, а также скамьи для жима и пресса. Зона воркаута имеет специальное резиновое покрытие для безопасности. На площадке можно готовится к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

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