В брянской деревне Летошники появилась современная спортплощадка

2026, 06 ноября 15:38

В брянской деревне Летошники появилась современная спортплощадка. Об этом сообщили в региональной департмпенте физкульутыр и спорта.

В четверг, 5 ноября, в деревне Летошники Жуковского муниципального округа прошло торжественное открытие современной многофункциональной спортивной площадки. Территорию для тренировок построили в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение Спортмастер». Участие в церемонии принял временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Андрей Фроленков.

«Развитие массового спорта — это приоритетное направление нашей деятельности. Мы должны сделать так, чтобы в шаговой доступности для каждого жителя региона была возможность бесплатно и качественно заниматься физической культурой», — подчеркнул Андрей Фроленков.

На спортплощадке для жителей установлены шведские стенки, рукоходы, турники и брусья различной высоты, а также скамьи для жима и пресса. Зона воркаута имеет специальное резиновое покрытие для безопасности. На площадке можно готовится к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).