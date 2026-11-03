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Бывшего студента брянского университета ждёт суд за взятки преподавателю

2026, 03 ноября 10:36
Бывшего студента брянского университета ждёт суд за взятки преподавателю
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Бывшего студента брянского университета ждёт суд за взятки преподавателю. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Выгоничский районный суд рассмотрит уголовное дело о даче взятки преподавателю университета. Приговор выслушает 36-летний житель Московской области.

По версии следствия, с ноября 2021 года по октябрь 2023 года фигурант был студентом заочной формы обучения аграрного университета. Он передал через посредника заведующему кафедрой 86 тысяч рублей. Деньги передавались за оформление положительных результатов промежуточной аттестации без сдачи зачетов и экзаменов.

Уголовное дело в отношении получателя взяток расследуется. 

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