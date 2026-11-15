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Шесть человек ранены при атаках ВСУ в Брянской области

2026, 15 ноября 17:05
Шесть человек ранены при атаках ВСУ в Брянской области
Источник фото

Шесть человек ранены при атаках ВСУ в Брянской области в субботу. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

 

Накануне вечером дрон камикадзе ВСУ на автодороге вблизи села Чубковичи Стародубского района атаковал людей и технику, ведущих земельные работы. Четыре человека были ранены. Повреждения получил экскаватор.

Кроме того, посёлок Климово атаковали четыре БпЛА ВСУ. Повреждения получили пять частных жилых домов, три трактора и два автомобиля. Ранены два человека. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

 

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