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Криминал

Кражу товаров из пункта выдачи раскрыли оперативники в Выгоничах

2026, 09 ноября 10:18
Кражу товаров из пункта выдачи раскрыли оперативники в Выгоничах
Источник фото

Кражу товаров на почти 50 тысяч рублей из пункта выдачи раскрыли оперативники в Выгоничах. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратились представители маркетплейса. Из пункта выдачи заказов в посёлке Выгоничи пропали поступившие товары. Ущерб превысил 48 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна 20-летняя работница. Девушка заказала косметику, одежду, бытовую технику и другие товары, а затем забирала их без оплаты.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Фигурантка возместила ущерб. 

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