Кражу товаров на почти 50 тысяч рублей из пункта выдачи раскрыли оперативники в Выгоничах. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратились представители маркетплейса. Из пункта выдачи заказов в посёлке Выгоничи пропали поступившие товары. Ущерб превысил 48 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастна 20-летняя работница. Девушка заказала косметику, одежду, бытовую технику и другие товары, а затем забирала их без оплаты.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Фигурантка возместила ущерб.