В Брянской области строят 91 многоквартирный дом

630,9 тыс квадратных метров жилья в 91 многоэтажке строят в Брянской области.

В рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» за первые шесть месяцев 2022 года в регионе ввели в эксплуатацию 387,2 тыс квадратных метров жилья. 167,8 тыс кв. метров – это многоквартирных дома, а 219,4 тыс кв. метров – индивидуальное жилищное строительство.

На первом месте по вводу жилья в многоквартирных жилых домах находится Брянск – 144,4 тысяч кв. метров. Затем идут Брянский район и город Клинцы

На 1 августа в Брянской области строился 91 многоквартирный дом общей площадью 630,9 тыс кв. метров.