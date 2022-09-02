В Климово закрыли люк, в который провалился ребёнок

После проверки прокуратуры в Климово коммунальщики поставили крышку на колодец, в который попала девочка.

Инцидент произошёл в начале августа. На сотрудников водоканала у Сети пожаловались жильцы домов в Климово. Рабочие после ремонта не закрыли люк. В дыру попала девочка и получила травмы. К счастью, не серьёзные.

Прокуратура после проверки установила, что виноват в инциденте Климовский районный водоканал. Его работники не следили за содержанием смотрового колодца. У главы администрации Климовского района и директора водоканала в надзорном ведомстве потребовали устранить нарушения и наказать виновных.

После этого на колодце установили крышку.