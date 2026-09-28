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Общество

Новые меры поддержки участников СВО приняли брянские депутаты

2026, 28 сентября 14:06
Новые меры поддержки участников СВО приняли брянские депутаты
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Новые меры поддержки участников СВО приняли депутаты на заседании Брянской областной Думы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

25 сентября прошло двадцать седьмое заседания Брянской областной Думы восьмого созыва. Участие в нём приняло врио губернатора Егор Ковальчук.

Депутаты приняли новую инициативу для поддержки участников специальной военной операции. Так, земельный участок или выплату в 300 тысяч рублей смогут получить действующие участники специальной военной операции, удостоенные звания Герой России или награжденные орденами РФ. Кроме того, в случае гибели военнослужащего право на землю получают вдова и их совместные дети, а также другие дети и родители погибшего.

Всего в Брянской области действуют 100 мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей.

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