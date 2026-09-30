Руководителя брянского сельхозпредприятия обвиняют в гибели сотрудника

2026, 30 сентября 14:54

Руководителя сельхозпредприятия в Карачевском районе обвиняют в гибели сотрудника. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлёкшем смерть человека. Приговор выслушает 57-летний руководитель сельхозпредприятия.

По версии правоохранителей, в мае 2026 года руководитель не отстранил от работы сотрудника в состоянии опьянения, а также допустил к управлению неисправным трактором постороннего. При запуске двигателя техника самопроизвольно поехала назад и сбила рабочего. Мужчина погиб на месте.