Руководителя сельхозпредприятия в Карачевском районе обвиняют в гибели сотрудника. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлёкшем смерть человека. Приговор выслушает 57-летний руководитель сельхозпредприятия.
По версии правоохранителей, в мае 2026 года руководитель не отстранил от работы сотрудника в состоянии опьянения, а также допустил к управлению неисправным трактором постороннего. При запуске двигателя техника самопроизвольно поехала назад и сбила рабочего. Мужчина погиб на месте.