Вечером и ночью система ПВО сбила 10 БпЛА над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с 16 на 17 октября Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Вечером военнослужащие обнаружили в небе над регионом пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Ещё пять БпЛА заметили ночью. Все цели уничтожили подразделения противовоздушной обороны.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.