Расписание электричек в Брянской области изменится из-за ремонта путей

2026, 17 февраля 12:35
Расписание электричек в Брянской области изменится из-за ремонта путей. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

 

19 февраля в Брянской области на перегоне Тросна — Жуковка пройдёт ремонт контактной сети и пути. Работы запланированы с 12:15 до 16:15. 

Из-за ремонта отменят пригородный поезд № 6210 Брянск-Орловский – Жуковка. Он должен был отправится в 11:58. Также из расписания выбыл поезд №6211 Жуковка – Брянск-Орловский, который уходит в 12:56.

 

Фото пресс-службы Московской железной дороги.

