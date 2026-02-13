Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Почти три километра проспекта Московского в Брянске отремонтировали по нацпроекту

2026, 13 февраля 08:28
Почти три километра проспекта Московского в Брянске отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В минувшем году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Фокинском районе Брянска капитально отремонтировали участок проспекта Московского. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновила 2,7 километра дороги от моста через реку Десну до путепровода через железнодорожные пути.

Специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили разделительную полосу. Перед перекрестком с улицей Шолохова подрядчик добавил дополнительную полосу для движения машин. 

Для общественного транспорта рабочие сделали посадочные полосы и установили новые автопавильоны для пассажиров. Также на проспекте появились новые пешеходное ограждение, дорожные знаки и разметка.

