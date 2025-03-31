ВСУ нанесли удары по объектам энергетики Брянской области

ВСУ нанесли удары по двум объектам энергетики Брянской области за минувшие сутки. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

За минувшие сутки ВСУ атаковали Севский и Суземский районы.

При артиллерийском обстреле по объекту филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» оборвался провод на опоре и отключилось высоковольтная линия. Электроснабжение пропало в Суземском районе.

А беспилотник врезался в трансформаторную подстанцию в Севском районе. Там произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения жилых домов и соцобъектов.

«В настоящее время энергоснабжение всех потребителей осуществляется в штатном режиме»,— уточнил губернатор Александр Богомаз.