Переулок Брянский отремонтировали по нацпроекту в Брянске

Переулок Брянский отремонтировали по нацпроекту в областном центре в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году в Бежицком районе Брянска привели в порядок часть переулка Брянского. Полрялчик обновил участок от улицы Молодой Гвардии до улицы Калужской.

Специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, уложили новый асфальт и построили тротуары. Такое рабочие установили фонари ст светодиодными светильниками.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году обновлять магистрали в регионе будут по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».