В Брянске по нацпроекту благоустроили дороги к медучреждениям

Автомагистрали, ведущие к медицинским учреждениям, в Брянске отремонтировали по профильному нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В нормативное состояние привели подъездные пути к стоматологическим поликлиникам — областной и №4, первой городской поликлинике и детской больнице № 1.

В пресс-службе регионального управления автомобильных дорог рассказали, что после капремонта горожанам стало намного комфортнее добираться к медикам. Так, ремонтные работы развернулись по проспекту Станке Димитрова в Советском районе, а также в Бежице по улице Куйбышева. Обновлена и дорога по улице Молодой Гвардии.

К слову, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Брянской области благоустраивают многие объекты. Работы проходят с соблюдением современных технологий, которые сохраняют качество дорожного полотна на долгие годы.