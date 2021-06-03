«Безлошадный» мэр и замы-миллионеры: сколько зарабатывает руководство Брянска

Замглавы администрации Марина Холина обогнала своего начальника по размеру доходов.

Администрация Брянска обнародовала сведения о доходах и имуществах руководства города за 2020 году.

Мэр Александр Макаров заработал в прошлом году 3,5 миллиона рублей, из них по основному месту работы в городской администрации – 3,3 миллиона рублей. Александр Макаров владеет квартирой площадью 88,1 квадратных метров и долей в крышной котельной. Автомобиля у главы городской администрации нет.

Размер дохода жены Александра Макарова составил почти 2 миллиона рублей, из которых 1,2 миллиона – доход по основному месту работы. В собственности Макаровой большой земельный участок, жилой дом площадью 93,2 «квадрата», доли в двух квартирах и «Лада Калина».

Заместитель главы горадминистрации Николай Голубокий задекларировал 2,4 миллиона рублей дохода – из них 1,7 миллиона он получил за работу в мэрии. Никакого имущества за Голубоким официально не числится.

Годовой доход его супруги – 524 тысячи рублей. Она владеет земельным участком площадью 1,7 квадратных метра, домом в 340 «квадратов» и автомобилем KIA Sorento.

Еще один заместитель мэра – Марина Холина – в прошлом году заработала 3,6 миллиона рублей, из них лишь 650,5 тысячи – в городской администрации. Незамужняя Холина имеет в собственности земельный участок площадью 923 квадратных метра, долю еще в одном участке, частью жилого дома неуказанной площади, а также жилым домом площадью 79,4 квадратных метра и долями в двух апартаментах в России и Болгарии.

Марина Холина передвигается на MercedesBenz С 250, который она купила, продав другую машину.

На несовершеннолетнего ребенка Холиной зарегистрирована половина апартаментов в Болгарии общей площадью 62,3 квадратных метра.