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Власть

Госдума РФ приняла поправки в Бюджетный кодекс от брянских депутатов

2026, 19 октября 12:07
Госдума РФ приняла поправки в Бюджетный кодекс от брянских депутатов
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Госдума РФ приняла поправки в Бюджетный кодекс, предложенные брянскими депутатами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.  

 

На пленарном заседании нижней палаты Федерального Собрания в окончательной редакции депутаты одобрили поправки в статьи 51 и 57 Бюджетного кодекса РФ. Они касаются системы платежей за пользование недрами, зачисляемых в бюджет страны. Изменения разработали депутаты Брянской областной Думы.

«За последние месяцы брянские парламентарии разработали и выдвинули на федеральный уровень целый пакет законопроектов, затрагивающих ключевые сферы жизни общества. Каждый такой документ — это результат глубокой проработки, учёта мнений экспертов и самих жителей. Мы собираем обратную связь, анализируем опыт других регионов. Наша цель — не просто предложить новые нормы, а добиться их реализации и ощутимого улучшения жизни людей», – подчеркнул спикер парламента Валентин Суббот.

Брянская областная дума занимает первое место среди заксобраний субъектов РФ по количеству внесённых в Государственную Думу инициатив.

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