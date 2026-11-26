День многодетных семей появится в Брянской области

2026, 26 ноября 19:50

День многодетных семей появится в Брянской области. Об этом сообщил в ходе прямой линии губернатор Егор Ковальчук.

В Брянской области продолжается прямая линия жителей с губернатором Егором Ковальчуком. К главе региона обратились многодетные мамы из Брянска. Они предложили ввести в Брянской области День многодетной семьи. Отмечать его планируют 30 августа. Инициатива призвана поднять престиж и статус многодетных семей.

Губернатор Егор Ковальчук дал поручение департаменту социальной политики подготовить инициативу для принятия депутатами Брянской областной думы.