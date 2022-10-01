Губернатор Брянщины присутствовал на подписании договора с новыми регионами

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в соцсетях и Телеграм, что лично присутствовал в Георгиевском зале Кремля на церемонии подписания договоров о присоединении Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской обалстей к России и назвал такую возможность для себя большой честью.

«Наша страна своих не бросает. Впереди у нас еще большой путь, на котором будут свои сложности, но мы все преодолеем, со всем справимся, потому что теперь мы вместе!», — написал Богомаз в Телеграм.

Отдельным постом губернатор сообщил, в Брянске в митинге у Кургана Бессмертия, который, как и по всей стране, был посвящен названному событию, участвовали 20 тысяч человек.

Он также процитировал слова президента «мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, в правде — сила, а значит, победа! Победа будет за нами!»