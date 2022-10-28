Губернатор объявил о завершении частичной мобилизации на Брянщине

О завершении частичной мобилизации на территории Брянской области заявил в Телеграм губернатор Александр Богомаз.

По его словам, все предусмотренные в рамках призыва мероприятия завершены досрочно и проведены согласно букве закона, а поставленные перед регионом задачи, по данным областного военкомата, выполнены сполна.

Губернатор сделал акцент на слаженности работы областного военного комиссара, районных военкоматов, глав муниципальных образований и руководителей брянских предприятий. Особо он поблагодарил всех брянцев, которые явились в военкоматы и отправились в войска, получив повестки.

«Я благодарю каждого, кто сегодня с честью и достоинством встал на защиту мирных жителей, отстаивая безопасность и независимость нашей Родины!» — написал губернатор.