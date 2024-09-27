Марина Дбар вновь избрана главой города Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

На первом заседании Брянского городского Совета народных депутатов седьмого созыва рассмотрел кадровые вопросы. Там избрали секретариат, счетную и мандатную комиссию, регламентную группу и признали полномочия депутатов. Также были сформированы составы постоянных комитетов Совета народных депутатов и избраны их председатели.

На пост главы города Брянска и председателя горсовета фракция партии «Единая Россия» предложила кандидатуру Марины Дбар. Единогласно её поддержали депутаты. После голосования прошла церемония инаугурации.

«Желаю седьмому созыву приумножить достижения и результаты предыдущих составов городского Совета. Всем успехов, верных решений, сплоченности, добра и мирного неба! Настроя на конструктивную и плодотворную работу!» – сказала Марина Дбар.