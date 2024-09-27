Марина Дбар вновь избрана главой города Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
На первом заседании Брянского городского Совета народных депутатов седьмого созыва рассмотрел кадровые вопросы. Там избрали секретариат, счетную и мандатную комиссию, регламентную группу и признали полномочия депутатов. Также были сформированы составы постоянных комитетов Совета народных депутатов и избраны их председатели.
На пост главы города Брянска и председателя горсовета фракция партии «Единая Россия» предложила кандидатуру Марины Дбар. Единогласно её поддержали депутаты. После голосования прошла церемония инаугурации.
«Желаю седьмому созыву приумножить достижения и результаты предыдущих составов городского Совета. Всем успехов, верных решений, сплоченности, добра и мирного неба! Настроя на конструктивную и плодотворную работу!» – сказала Марина Дбар.
25.09.2024 11:29
Ваш код!
Отличная новость для молодых людей, которые увлекаются IT-технологиями и хотели в этом направлении развиваться и строить карьеру. 10 –11 октября в Смоленске пройдёт масштабное мероприятие, которое соберёт молодых айтишников со всей страны – Всероссийский молодёжный форум «Свой код». «Организуем его совместно с Минцифры России и Агентством стратегических инициатив», – отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин,
25.09.2024 11:28
Пахать – не перепахать
В Смоленской области практикуются разные формы поддержки аграриев, в том числе и в виде проведения профессионального конкурса «Лучший пахарь», который ежегодно организуется в разных уголках региона. В этом году пахари собрались на полях птицефабрики «Сметанино» в Смоленском районе. В состязании приняли участие 54 пахаря – от опытных профессионалов до студентов аграрных вуза и колледжей. Все
25.09.2024 11:27
Местного пошива
Более века назад в Ярцево находилось одно из крупнейших на то время текстильных предприятий России. Сегодня у города есть все шансы вернуть себе былую славу. Ярцевский «Союз Текстильных Компаний» войдёт в тройку крупнейших производств страны в текстильной промышленности. О таких перспективах рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, сейчас при поддержке правительства области на предприятии
25.09.2024 11:25
По всем направлениям
Как регион наращивает интеграцию с Белоруссией. Теме многопланового сотрудничества России и Белоруссии уделяется большое внимание на все уровнях. В том числе и на Смоленщине, у которой издревле сложились тесные связи с братской республикой. Об укреплении связей Смоленской области с белорусскими регионами и бизнесом говорили на прошедшем заседании Совета Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России в