Общее дело: как брянская молодёжь объединяет студентов разных стран

2026, 27 ноября 09:19

Рафик Костанян, руководитель медиацентра брянского отделения «Молодой Гвардии Единой России», выступает за объединение молодёжи разных национальностей через совместные общественные и волонтёрские проекты.

Молодые люди могут говорить на разных языках, приехать из разных стран и по-разному смотреть на мир. Но желание помогать окружающим не требует перевода. В Брянской области российских и иностранных студентов объединяют волонтёрские и общественные проекты «Молодой Гвардии Единой России». О том, как такое сотрудничество становится частью жизни региона, рассказал руководитель медиацентра брянского отделения организации Рафик Костанян.

Сам Рафик Костанян приехал из Армении. В этом году он стал участником просветительского марафона «Россия — семья семей», посвящённого открытию Года единства народов России. Масштабное событие прошло 5 февраля в Москве с участием президента Владимира Путина. На площадке Национального центра «Россия» собрались представители 194 народов, к церемонии также подключились все 89 регионов страны.

Для Брянщины тема межнационального общения — не только часть большой федеральной повестки, но и повседневная практика. В вузах региона учатся молодые люди из разных государств. Здесь они получают профессию, знакомятся с российской культурой, находят друзей. А участие в добровольческих инициативах помогает им выйти за пределы университетской жизни и почувствовать себя частью местного сообщества.

Брянское отделение «Молодой Гвардии» развивает направление межнационального молодёжного волонтёрства. Иностранных студентов привлекают к благотворительным и гуманитарным мероприятиям, патриотическим акциям, культурным и общественным проектам. Вместе с российскими сверстниками они участвуют в помощи людям, поддерживают общественные инициативы, сохраняют историческую память.

Главный результат такой работы — не просто участие в отдельных мероприятиях. Совместные задачи помогают молодым людям лучше узнавать друг друга, преодолевать языковые и культурные барьеры, учиться работать в команде. Для иностранных студентов это ещё и возможность быстрее адаптироваться, познакомиться с жизнью региона не со стороны, а через собственный опыт.

По словам Рафика Костаняна, важно расширять круг участников таких инициатив, создавать условия для новых знакомств и совместных проектов. Ведь волонтёрство объединяет не происхождением или родным языком, а готовностью прийти на помощь.

Брянщина становится местом, где молодые люди из разных стран не только учатся в одних аудиториях, но и вместе делают добрые дела. И именно такие общие поступки превращают знакомство в дружбу, а соседство — в настоящее сотрудничество.

Фото из личного архива Рафика Костаняна