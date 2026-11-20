Брянские следователи выясняют обстоятельства отравления ребёнка каплями

2026, 20 ноября 11:20

Брянские следователи выясняют обстоятельства отравления полуторагодовалой девочки сосудосуживающими каплями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

В средствах массовой информации Брянской области накануне появилась информация об отравлении сосудосуживающими каплями полуторагодовалой девочки в городе Жуковке. Ребёнок попал в больницу.

Следователи брянского СУ СК по данному факту организовали процессуальную проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего с малолетней. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.