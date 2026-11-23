Брянские парадайверы привезли девять медалей из Воронежа

2026, 23 ноября 15:25

Брянские парадайверы привезли девять медалей из Воронежа. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

21 ноября в городе Воронеже прошли межрегиональные соревнования по парадайвингу. Участие в турнире приняли спортсмены из Анапы, Брянска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Сургута и Тулы. Они выступили в двух номинациях: «Защитники Отечества» и «Парадайверы с общим заболеванием».

В состав команды Брянской области вошли шесть человек, из них четверо — с военными травмами. Степан Фролов завоевал одну золотую и две серебряные медали. Также по две награды за первое и второе место у Сергея Кондрашова и Николая Парфёнова.

Команда брянских парадайверов заняла третье в общем зачёте среди участников с инвалидностью. В номинации «Защитники Отечества» спортсмены стали вторыми.