11 контейнерных площадок благоустроили в Брянске

11 контейнерных площадок благоустроили в Бежицком районе Брянска за три месяца. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске продолжают благоустраивать места сбора твёрдых бытовых отходов. Такое поручение дал губернатор региона Александр Богомаз.

Недавно в Бежицком районе управляющие компании «Брянсккоммцентр» и «Город» поставили ограждения на площадках для сбора ТБО около дома 26 по улице III Интернационала и дома 26 по улице Орловской. А управляющие компании «ЖКХ Брянск», «СЦБ» и МУП «Жилкомсервис» Планируют поставить забор у контейнерной площадки возле дома №2 по улице III Интернационала.

За последние три месяца в Бежицком районе благоустроено 11 контейнерных площадок.