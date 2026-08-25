Августовская педагогическая конференция прошла в Брянске

2026, 25 августа 16:49

Августовская педагогическая конференция прошла в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Во вторник, 25 августа, в концертном зале «Дружба» Брянской областной филармонии состоялась августовская педагогическая конференция. Профессиональный форум получил название «Образование Брянской области: вызовы, стратегия, результаты».

Участие в мероприятии приняли врио губернатора Егор Ковальчук, председатель областной Думы Валентин Суббот, сенатор РФ Василий Попадайло, депутаты Государственной Думы ФС РФ Олег Матыцин и Николай Щеглов, руководители муниципальных органов образования.

На конференции речь шла о готовности региона к новому учебному году, достигнутых успехах отрасли и задачах на перспективу. Почетные гости вручили отметили самоотверженный труд некоторых работников образования, вручив им государственные награды.