Билеты на поезд Брянск – Москва подорожали перед 8 Марта

Их стоимость выросла на несколько сотен рублей.

В преддверии Международного женского дня подорожали билеты на поезд Брянск – Москва.

Если в обычные дни поездка обходилась в районе 500 рублей, то в праздники за билет придется заплатить 700-900 рублей.

При этом, несмотря на подорожание, билеты быстро раскупают – поезд по-прежнему остается самым популярным средством передвижения между Брянском и столицей.