Билеты на поезд Брянск – Москва подорожали перед 8 Марта
Их стоимость выросла на несколько сотен рублей.
В преддверии Международного женского дня подорожали билеты на поезд Брянск – Москва.
Если в обычные дни поездка обходилась в районе 500 рублей, то в праздники за билет придется заплатить 700-900 рублей.
При этом, несмотря на подорожание, билеты быстро раскупают – поезд по-прежнему остается самым популярным средством передвижения между Брянском и столицей.
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