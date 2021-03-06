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Билеты на поезд Брянск – Москва подорожали перед 8 Марта

2021, 06 марта 12:07 Общество
Билеты на поезд Брянск – Москва подорожали перед 8 Марта
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Их стоимость выросла на несколько сотен рублей.

В преддверии Международного женского дня подорожали билеты на поезд Брянск – Москва.

Если в обычные дни поездка обходилась в районе 500 рублей, то в праздники за билет придется заплатить 700-900 рублей.

При этом, несмотря на подорожание, билеты быстро раскупают – поезд по-прежнему остается самым популярным средством передвижения между Брянском и столицей.

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