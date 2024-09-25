Более 25 тыс кубометров пескосоляной смеси приготовили на зиму в Брянске

Более 25 тысяч кубометров пескосоляной смеси приготовили для ликвидации гололёда на дорогах Брянска зимой. Об этом сообщили в городской администрации.

Брянские дорожники заканчивают подготовку к предстоящей зиме. Специалисты переоборудовали коммунальную технику. Вместо ёмкостей для воды и кузова для транспортировки горячего асфальта, на грузовиках и тракторах ставят бункеры для пескосмеси, щетки и отвалы.

Со снегом и льдом на улицах Брянска будут бороться 37 КДМ, девять автогрейдеров, 20 погрузчиков, 25 колесных тракторов и 20 самосвалов. Также на складах заготовлено более 25 000 кубометров пескосоляной смеси.

А для ремонта поврежденных дорог зимой готовят четыре рециклера и новый аппарат «Кохер». Его установят на «КАМАЗ», чтобы быстро и качественно заделывать ямы литым асфальтом.