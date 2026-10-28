Пенсионерка пострадала при столкновении двух машин в Брянском районе

2026, 28 октября 10:56

Пенсионерка пострадала при столкновении двух машин в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 26 октября в Брянском районе произошло ДТП. 43-летний мужчина за рулём автомобиля Ford Focus на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу Daewoo Nexia. 38-летний водитель поворачивал налево.

При столкновении травмы получила 71-летняя пассажирка Daewoo Nexia. Госпитализация пенсионерке не потребовалась.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.