Брянские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса «Лига вожатых»

2026, 28 октября 13:20

Брянские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса «Лига вожатых». Об этом сообщили в соцсетях областного губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

24 октября в Москве прошёл финал IX всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых». Участие в нём приняли более 11 тысяч человек со всей страны. До финала дошли 300 лучших. В их числе – педагоги Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина — Александра Борисова и Оксана Шварц.

В программу финала конкурса вошли лекции экспертов , самопрезентация «Вожатская идентичность», интеллектуальная игра, кейс-игра «Аномалия», проектная сессия «Отряд после смены», творческие мастер-классы, обмен вожатскими практиками, мастермайнд от экспертов и иммерсивная экскурсия.