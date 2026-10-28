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Образование

Брянские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса «Лига вожатых»

2026, 28 октября 13:20
Брянские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса «Лига вожатых»
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Брянские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса «Лига вожатых». Об этом сообщили в соцсетях областного губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

 

24 октября в Москве прошёл финал IX всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых».  Участие в нём приняли более 11 тысяч человек со всей страны. До финала дошли 300 лучших. В их числе – педагоги Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина — Александра Борисова и Оксана Шварц. 

В программу финала конкурса вошли лекции экспертов , самопрезентация «Вожатская идентичность», интеллектуальная игра, кейс-игра «Аномалия», проектная сессия «Отряд после смены», творческие мастер-классы, обмен вожатскими практиками, мастермайнд от экспертов и иммерсивная экскурсия.

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