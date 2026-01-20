Более двух тысяч брянцев окунулись в купели в Крещение

2026, 20 января 14:32

Более двух тысяч брянцев окунулись в купели на Крещение. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь с 18 на 19 января православные жители России отметили Крещение Господне. В Брянской области для проведения традиционных купаний было оборудовано 38 купелей.

Предварительно дно водоёмов проверили спасатели. Рядом оборудовали освещение и поставили палатки для переодевания.

Во время купаний дежурили сотрудники МЧС, полиции и медики. Для обеспечения безопасности привлекалась 298 спасателей и 95 единиц спасательной техники.

Купели посетили 5666 человек, из них в воду окунулись – 2258. Происшествий не допущено.