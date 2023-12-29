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Более шестисот полицейских будут охранять порядок в Брянске в праздники

2023, 29 декабря 15:29 Общество
Более шестисот полицейских будут охранять порядок в Брянске в праздники
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Более шестисот сотрудников полиции будут охранять порядок в Брянске в праздничные дни. Об этом сообщили в городской администрации. 

На заседании антитеррористической комиссии в мэрии обсудили безопасность в период новогодних праздников в Брянске. Правоохранительные органы будут нести службу в особом режиме. 

«Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности образовательных учреждений, а также мест проведения массовых мероприятий — новогодних утренников, праздничных концертов и программ, мест установки ёлок. Полицейские-кинологи совместно с сотрудниками ОМОН Росгардии обследуют места проведения новогодних мероприятий и рождественских богослужений с помощью служебных собак», — уточнил начальник УМВД России по городу Брянску Эдуард Шеенков.

В праздники службу будут нести 680 стражей порядка и 50 единиц техники. Ежедневно охранять порядок в городе будут 40 нарядов полиции.

«Все ограничения движения должны начинаться и заканчиваться за полчаса-час до и после мероприятия. Город должен жить полноценной жизнью, но не стоит забывать о приграничном положении Брянска и связанных с этим фактом рисками», – подчеркнул заместитель главы администрации Николай Голубокий.

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