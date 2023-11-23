Брянцам напомнили о штрафах за запуск фейерверков
В брянской администрации жителям напомнили о запрете на запуск фейерверков.
До нового года осталось 39 дней. Магазины заполняются новогодними украшениями и подарками. Одним из элементов праздника является и пиротехника.
В Брянской городской администрации напомнили, что в регионе продолжает действовать жёлтый уровень террористической опасности. Указом губернатора запрещены салюты и фейерверки. За нарушение общественного порядка граждане заплатят не менее тысячи рублей штрафа, а предприниматели — до 400 тысяч рублей.
Ограничения не распространяются на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
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