Брянцам напомнили о штрафах за запуск фейерверков

В брянской администрации жителям напомнили о запрете на запуск фейерверков.

До нового года осталось 39 дней. Магазины заполняются новогодними украшениями и подарками. Одним из элементов праздника является и пиротехника.

В Брянской городской администрации напомнили, что в регионе продолжает действовать жёлтый уровень террористической опасности. Указом губернатора запрещены салюты и фейерверки. За нарушение общественного порядка граждане заплатят не менее тысячи рублей штрафа, а предприниматели — до 400 тысяч рублей.

Ограничения не распространяются на хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.