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Брянские дорожники просят водителей «переобуться» до снега

2022, 18 октября 12:54 Общество
Брянские дорожники просят водителей «переобуться» до снега
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«Переобуть» свои машины с летней резины на зимнюю уже сейчас, не дожидаясь заморозков и первого снега, просят брянских водителей специалисты управления дороги Москва — Бобруйск.

Как поясняют дорожники, ключевым фактором, указывающим, что пора «переобуваться», служит температура воздуха. Когда ее значения достигают отметки плюс 5 по Цельсию и ниже, летняя резина перестает обеспечивать необходимое сцепление с дорогой.

Специалисты также напоминают основные особенности вождения в условиях зимы. В первую очередь, речь о необходимости снижать скорость при ухудшении видимости и воздерживаться от резких торможений.

В ГИБДД со своей стороны напоминают брянцам о необходимости соблюдать правила движения.

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