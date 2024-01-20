Брянские инспекторы составили протокол на проехавшую под «кирпич» автомобилистку

Брянские инспекторы составили протокол на автомобилистку на Lexus, проехавшую под запрещающий знак около школы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники отдела Госавтоинспекции Брянска проверили информацию о нарушении Правил дорожного движения, опубликованную в соцсетях. Инспекторы выяснили, что в районе школы на улице Тельмана, 39-летняя женщина-водитель за рулём Lexus RX — 350 проехала за пределы дорожного знака «Въезд запрещён».

На нарушительница инспекторы составили административный материал.