Брянские школьники получили награды за участие в спортивных состязаниях в рамках месячника оборонно-массовой работы. Об этом сообщили в городской администрации.

Месячник оборонно-массовой и военно-спортивной работы завершился в Брянске. В Бежицкой районной администрации в честь этого события прошла торжественная церемония. В зале собрались школьники, которые победили в соревнованиях по стрельбе из винтовки и волейболу, в фестивале по зимнему троеборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и в лыжных гонках.

Кубки, медали и грамоты юным спортсменам вручила глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова, а также ветераны боевых действий Александр Привал и Юрий Семин.

«Глядя в зал, мне отрадно видеть такое количество спортивной молодежи. Я искренне желаю вам, чтобы нынешние победы стали вехой в череде ваших предстоящих побед. Хочу поблагодарить вас, ваших наставников и родителей за ваше упорство, целеустремленность, выдержку — эти качества во многом помогут вам в учебе и дальнейшей жизни!» — отметила Татьяна Гращенкова.

А солистоэы студии эстрадного вокала «Голос» Центра внешкольной работы города Брянска подарили собравшимся яркие номера.