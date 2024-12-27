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Брянские стражи порядка передали подарки детям из Курской области

2024, 27 декабря 14:39 Общество
Брянские стражи порядка передали подарки детям из Курской области
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Брянские стражи порядка передали новогодние подарки детям, приехавшим из Курской области. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

До Нового года осталось совсем мало времени. В преддверии праздника  сотрудники Госавтоинспекции Брянска подготовили подарки для детей из Курской области, находящихся в пунктах временного проживания. Сладости доставили в волонтёрский штаб «#Мывместе». Также полицейские пришли на организованный для малышей праздник.

Кроме того, правоохранители привезли волонтёрам оборудование и снаряжение для участников СВО: инструменты, генераторы, тепловые пушки и 40 комплектов термобелья. Гуманитарный груз передали на фронт. 

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