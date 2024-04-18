Брянский эксперт Сергей Горелов поздравил жителей со столетием флага СССР

18 апреля 1924 года Центральный исполнительный комитет СССР утвердил декретом флаг Союза Советских Социалистических Республик – красный прямоугольный с отношением длины к ширине как 2:1 с золотыми серпом и молотом в левом верхнем углу и красной пятиконечной звездой. В этом году ему исполнилось 100 лет, напомнил участник «Экспертного клуба» Брянской области Сергей Горелов.

«С юбилеем всех, кто помнит и чтит свою историю», – сказал эксперт.