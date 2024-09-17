Сергей Горелов поздравил жителей с Днём города Брянска

17 сентября Брянск отмечает День рождения и 81-ю годовщину освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Жителей города воинской и партизанской славы поздравил лидер регионального отделения партии «Новые люди» и руководитель промышленного холдинга «ЛДС Групп» Сергей Горелов.
«Для каждого из нас Брянск – это не просто место на карте, а любимый и родной дом. Город с богатой историей, мужественный и непокорённый, он навсегда вписан в летопись нашей страны как город-герой, город-труженик.
Сегодня Брянск – это современный, динамично развивающийся город. Мы гордимся его славным прошлым и верим в его светлое будущее», – подчеркнул Сергей Горелов.
Он выразил благодарность тем, кто вносит неоценимый вклад в развитие Брянска своим трудом, талантом и энергией.
«Благодаря вам город становится краше, комфортнее и уютнее.
Желаем всем жителям Брянска крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть в каждой семье царят любовь, взаимопонимание и достаток. А удача сопутствует вам во всех начинаниях!
С праздником, дорогие брянцы!» – сказал Сергей Горелов.
Фото от Олег Долгополов
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