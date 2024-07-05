Руководитель брянского предприятия Сергей Горелов поздравил жителей с юбилеем региона

5 июля Брянская область отмечает 80 лет со дня образования. С юбилеем жителей региона поздравил руководитель компании «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергей Горелов.
«В сентябре 1943-го от немецко-фашистских захватчиков была освобождена Брянщина. Необходимо было срочно поднимать освобождённые города и сёла из разрухи. Поэтому 5 июля 1944 года секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин подписал Решение Политбюро № П43/264 «Об образовании Брянской области в составе РСФСР». В тот же день это решение было продублировано в одноимённом Указе Президиума Верховного Совета СССР», – напомнил Сергей Горелов.
Он подчеркнул, что благодаря заслугам предков и современным жителям Брянская область в настоящее время считается одним из передовых регионов страны.
«Несмотря на то, что сегодня мы отмечаем 80-летие Брянской области, героические свершения уроженцев земли Брянской известны с древних времён – имена Олега и Романа Брянских, монаха-воина Александра Пересвета, ратные подвиги брянских воинов на поле Грюнвальда навеки останутся в памяти потомков. Мы всегда будем помнить, что первое поражение войскам Лжедмитрия и польским оккупантам было нанесено в битве при Добрыничах на нашей брянской земле. Благодаря доблести русских воинов, в том числе ополченцев, собранных в Брянском уезде, наполеоновские войска так и не дошли до Брянска и не захватили его арсенал в ходе Отечественной войны 1812 года», – добавил Сергей Горелов.
Предприниматель напомнил и о брянских воинах во время Восточно-Прусской операции в ходе Первой Мировой войны, а также о массовом героизме уроженцев Брянщины в года Великой Отечественной войны,
«Все те, кто защищал родную Брянщину, остаются примерами истинного патриотизма, любви к своей Родине и нравственными ориентирами для потомков. Сейчас их дело по защите Отечества продолжают уже внуки и правнуки, которые отстаивают интересы родной земли в ходе Специальной военной операции», – уверен Горелов.
Брянская область получила орден Ленина в 1967 году за борьбу с немецкими захватчиками. Сергей Горелов подчеркнул, что наградой отметили не только военнослужащих и партизан, но и ветеранов труда, которые восстанавливали разрушенными предприятиях и развивал промышленность и сельское хозяйство.
«Благодаря им – нашим предкам сегодня мы гордимся успехами и достижениями Брянской области. И мы обязаны не только сохранить то, что передано нам отцами и дедами, но и приумножить их наследие, сделать Брянщину ещё более процветающей, а жизнь наших сограждан более новой, современной уютной и комфортной», – заключил Сергей Горелов.
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