Брянский губернатор поздравил мальчика из луганской Брянки

Губернатор Александр Богомаз поздравил мальчика из луганской Брянки в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В традиционной акции «Ёлка желаний» второй год участвуют дети из новых регионов Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал подарок – конструктор – для десятилетнего Георгия из Брянки Луганской Народной Республики.

Кроме того, более трёх тысяч наборов со сладостями для ребят отправились из региона в подшефный город.

«Но и это ещё не все: актеры Брянского театра юного зрителя сыграли новогодние спектакли для маленьких жителей Брянки», – уточнил Александр Богомаз.