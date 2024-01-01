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Брянский губернатор поздравил мальчика из луганской Брянки

2024, 01 января 14:21 Общество
Брянский губернатор поздравил мальчика из луганской Брянки
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Губернатор Александр Богомаз поздравил мальчика из луганской Брянки в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В традиционной акции «Ёлка желаний» второй год участвуют дети из новых регионов Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал подарок – конструктор – для десятилетнего Георгия из Брянки Луганской Народной Республики.

Кроме того, более трёх тысяч наборов со сладостями для ребят отправились из региона в подшефный город.

«Но и это ещё не все: актеры Брянского театра юного зрителя сыграли новогодние спектакли для маленьких жителей Брянки», – уточнил Александр Богомаз.

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