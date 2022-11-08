Брянский социальный проект оценили на Всероссийском форуме

Социальный проект Брянской области оценили в номинации «Правильный путь» на Всероссийском форуме. Об этом сообщили в региональном правительстве.

XIII Всероссийский форум «Вместе – ради детей! Доступная и качественная помощь» прошёл в Кемеровской области. Участвовали в мероприятии более трёх тысяч представителей государственных органов и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Участники форума представили свыше 500 лучших социальных проектов, реализованных в регионах. В номинации «Правильный путь» делегация Брянской области поделилась опытом Центра социальной помощи семье и детям Почепского района. Подростков, преступивших закон, там включают в социально полезную деятельность.