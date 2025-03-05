Брянский спикер поучаствовал в заседании Президиума Совета законодателей РФ

Брянский спикер обсудил развитие пассажирского транспорта на заседании Президиума Совета законодателей РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Заседание Президиума Совета законодателей РФ провели первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин и зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. Речь шла о развитии пассажирского транспорта, а также о совершенствовании защиты прав потребителей.

По видеосвязи участие в мероприятии принял председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот. Он отметил, что за восемь лет из бюджета почти 3,7 млрд рублей потратили на покупку 722 автобусов для пассажирских предприятий. А почти в 2 млрд рублей обошлось обновление материально-технической базы троллейбусного управления Брянска. На эти деньги в том числе приобрели 100 новых троллейбусов.

«Обновление подвижного пассажирского транспорта позволило увеличить маршрутную сеть, сократить интервалы движения по маршрутам, повысить комфорт, безопасность пассажиров и улучшить транспортное обслуживание земляков», — подчеркнул парламентарий.